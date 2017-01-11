Ersan in Sobol out

Milli stoper Ersan Gülüm, birkaç gün içinde yeniden Beşiktaş'a dönebilir. Bu gerçekleşirse anlaşma sağlanan Ukraynalı sol bek Sobol'un kiralanması rafa kaldırılacak.

Geçen sezon devre arasında Çin'e transfer olan Ersan Gülüm, eşinin bu ülkeye uyum sorunu nedeniyle Beşiktaş'a dönmek istiyor. Mitrovic takviyesi sonrası milli savunmacı da geri gelirse takımdaki stoper sayısı 6'ya çıkacağı için Tosic tamamen defansın solunda kullanılacak. Bu durumda prensipte anlaşma sağlanan 21 yaşındaki Ukraynalı sol bek Eduard Sobol'un Shakhtar Donetsk'ten sezon sonuna kadar kiralanması planı rafa kalkacak.

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Yönetimin tekrar siyah-beyazlı formayı giymesine yeşil ışık yaktığı Ersan'ın kulübü Hebei Fortune ile yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Birkaç pürüz de çözülürse 29 yaşındaki defans oyuncusunun cuma günü İstanbul'a gelip kiralık sözleşmesi imzalaması ve yeniden Kartal olması bekleniyor. 2010- 11 sezonu başında Adanaspor'dan transfer edilen Ersan, Beşiktaş'ta geçirdiği 5.5 yılda 122 resmi karşılaşmaya çıkmıştı.