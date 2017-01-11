Fenerbahçe kupada finale yükseldi

Erkekler Kupa Voley yarı final mücadelesinde Fenerbahçe, İnegöl Belediyesi'ni 3-1 yenerek finale yükseldi.

Voleybolda Balıkesir’in ev sahipliğinde oynanan Erkekler Kupavoley 8’li finallerinde İnegöl Belediyespor’u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, finalist oldu. Çeyrek finalde Maliye Piyango’yu aynı skorla geçen sarı-lacivertli ekip, Balıkesir Yeni Spor Salonu’ndaki maçın ilk setini 18-25, ikinci setini 21-25 aldı. Oldukça çekişmeli geçen üçüncü set, 32-30’la İnegöl’ün oldu. Dördüncü ve son seti 24-26 alan Kanarya, maçı 3-1 kazanıp finale yükseldi. Fenerbahçe’nin yarın saat 19.00’da aynı salonda oynanacak finaldeki rakibi Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor mücadelesinin galibi olacak.

Salon: Balıkesir Yeni

Hakemler: Erdal Akıncı, Yavuz Akdemir

İnegöl Belediyespor: Caner Çicekoğlu, Gazmend, Ersin İbrahim Başaran, Klapwijk, Bahow (Beytullah Hatipoğlu, Özer Özger, Gökhan Çatal, Görkem Sertel, Ayhan Tunç)

Fenerbahçe: Sket, Selçuk Keskin, Pajenk, Metin Toy, Quesque, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Metehan Baş, Sabit Karaağaç)

Setler: 18-25, 21-25, 32-30, 24-26

Süre: 124 dakika (24, 29, 41, 30)