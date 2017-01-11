Fenerbahçe’de Karavayev fırtına gibi başladı!

Fenerbahçe, devre arası kampı için geldiği Antalya’da oynadığı ikinci hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi Partizani Tirana’yı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe’nin golleri Ozan Tufan, Fernandao ve İsmail Köybaşı’dan gelirken, konuk takımın golünü Ekuban kaydetti. Denizlispor maçında 1 gol-1 asistle oynayan yeni transfer Karavayev, bu karşılaşmada da Fernandao'ya asist yaptı.

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