Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! - Transfer haberleri
İngiliz ekibi Manchester City, Guardiola’nın satılmasını istediği Kolarov'un transferine onay verdi. Galatasaray, yıldız futbolcuya da 3 milyon Euro’dan 2.5 yıllık teklifini iletti. (AMK)
Zenit forması giyen Belçikalı yıldız stoperin menajeri, Galatasaray’ın ilgisini doğruladı Sarı-kırmızılı kulübün almak için büyük çaba harcadığı Nicolas Lombaerts’in menajeri, Rus basınına Galatasaray’ın futbolcuylailgilendiğini resmen açıkladı. Kısa süre içinde önemli gelişmeler yaşanabileceği müjdesini verdi. (AMK)
Atletico Mineiro, Kartal’ın forvet listesinde ilk sırada bulunan Arjantinli golcü Pratto'yu kiralık vermek istemiyor. 7 milyon Euro bonservis bedeli talebini çok bulan yönetim ise yeni teklif hazırlığında. (AMK)
Yönetim, Advocaat’ın kadroda görmek istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncu Sydorchuk için Dinamo Kiev’in kapısını çaldı. Kanarya, Kievli yöneticilere satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu. (AMK)
Galatasaray'ın istediği Kaan Ayhan'ı Fenerbahçe kaptı! İlk transferini Karavaev ile yapan Sarı-Lacivertliler, bombayı 22 yaşındaki milli oyuncuyla patlattı. Stoper, sağ bek ve ön libero bölgelerinde oynayabilen başarılı futbolcu için kulübü Fortuna Düsseldorf’a 1 milyon Euro (4 milyon TL) ödenecek. Kaan Ayhan’ın, en kısa zamanda İstanbul’a gelip 4 yıllık imzayı atması bekleniyor. (Fanatik)
Beijing Guoan, Lukas Podolski için sarıkırmızılı kulübe resmi teklifini verdi. Çin ekibi, “Bize verdiğiniz süreye kadar beklememize gerek yok. Podolski’yi alıyoruz” mesajını iletti. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray’a 7 milyon euro ödeneceği öğrenildi. (Milliyet)
Galatasaray, milli stoper Ahmet Çalık için Gençlerbirliği ile yürüttüğü pazarlıkları sonlandırmak üzere... 4 milyon Euro bonservis ücreti isteyen Ankara temsilcisi, 2.5 milyon Euro'ya düştü. İki milyon Euro öneren Cimbom ise 2 milyon 250 bin Euro'ya çıktı. Tarafların orta noktada buluşması ve Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gelecek Çalık'ın Florya'da kalması bekleniyor. (Fotomaç)
Podolski'nin Çin’e gitmesi durumunda forvet transfer edecek olan Galatasaray’ın gündemine flaş bir isim girdi. Brezilya ve Arjantin basınına göre Jonathan Calleri, Sarı-Kırmızılı kulüpten resmi telkif aldı. (Takvim)
Galatasaray bu sezon gösterdiği performansla takımın en etkili isimlerinden biri olan Bruma ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, Portekizli oyuncunun menajeriyle masaya oturdu ve anlaşma sağladı. Portekili ile 3 yıllık (NTVSPOR)
Hafta başından bu yana Jackson Martinez ile temaslarda bulunan yönetim, Juventus’ta oynayan Mario Mandzukic için de düğmeye bastı. Siyah-Beyazlılar zoru başarmak istiyor. (Takvim)
Trabzonspor, siyah-beyazlıların “Veli ve Olcay’ı kiralık verelim. Buna karşılık Mehmet Ekici’nin bonservisini alıp, sezon sonuna kadar size kiralayalım” önerisini makul buldu. (Sabah)
Beşiktaş'tan ayrılmayı kafasına koyan Olcay Şahan için bizzat Muharrem Usta ve Fikret Orman görüşecek. (Fanatik)
Teknik Direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda pivot santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Krasnodar forması giyen Fedor Smolov oldu. Ancak Rus ekibi devre arası için siyah-beyazlılara olumsuz yanıt verdi. (Sabah)
Şu ana kadar kadrosuna Figueirense'den Marquinhos Pedroso ve Trabzonspor'dan Muhammet Demir ile Sefa Yılmaz'ı katan Gaziantepspor şimdi de gözünü Selçuk Şahin'e dikti. (Milliyet)