Fenerbahçe’ye bir Ukraynalı daha

Fenerbahçe yönetimi, Advocaat'ın kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergiy Sydorchuk için Dinamo Kiev’in kapısını çaldı. Transfer gerçekleşirse Fenerbahçe, Oleksandr Karavaiev'den sonra bir başka Ukraynalı futbolcuyu daha kadrosuna katmış olacak.

Fenerbahçe’de sürpriz bir şekilde gündeme gelen Sergiy Sydorchuk transferinde ciddi gelişmeler yaşanıyor. 10 numara pozisyonunda ve orta sahanın her bölgesinde forma giyebilen 25 yaşındaki Ukraynalı oyuncu için olumlu rapor veren Teknik Direktör Dick Advocaat, transferin bitirilmesini talep etti. Sarı-lacivertli yönetim, Dinamo Kiev kulübüne satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu.

Van Persie antrenmanda yer almadı Fenerbahçe kamp hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü. Sarı-Lacivertliler'in antrenmanında, Hollanda'ya giden Robin van Persie yer almadı. Aatıf ise takımla çalıştı. İlgili Haberi Oku

Bu sezon 23 maçta 4 gol ve 2 asistle oynayan Sydorchuk için Dinamo Kiev yüksek bir bonservis bedeli istiyor. Bu nedenle Kanarya'nın önceliği kiralamak olacak. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan ve sonunculukla Avrupa'ya veda eden Dinamo Kiev'in başarılı futbolcusu, Fenerbahçe'ye Avrupa Ligi nedeniyle sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli yönetim, finansal fair-play kısıtlaması nedeniyle Sydorchuk'u düşük bir fiyata transfer etmek istiyor.