Galatasaray’da dönüş kavgası

Ülkemizi, özellikle de İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, G.Saray'da yönetimve futbolcuları karşı karşıya getirdi. Antalya'da güzel bir ortamda ikinci yarı hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar buradan Suudi Arabistan'a giderek AlEttifaq ile bir hazırlık maçı yaptı. İstanbul'daki olumsuz şartları düşünerek yöneticiler, yeniden Antalya'ya dönme önerisinde…
ZEMİN KARLA KAPLI!
Cumartesi günü oynanacak olan Konyaspor maçına da buradan gitmek isteyen yönetimin düşüncesine futbolcular net bir şekilde karşı çıktı. Florya'daki zeminin karla kaplı olduğunu belirten yönetimin uyarılarına karşın futbolcular, Florya'ya ve ailelerinin yanına dönmek istedi. Sonunda da futbolcuların istediği gerçekleşti ve kafile, Antalya yerine İstanbul'a iniş yaptı.