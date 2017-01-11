Galatasaray’da dönüş kavgası

İstanbul’daki kötü hava şartları nedeniyle Galatasaray yönetimi yeniden Antalya’ya dönüp kampa devam etme önerisinde bulundu. Ancak futbolcular eve gitmek için ısrar etti ve rotayı İstanbul’a çevirmeyi başardı.

Ülkemizi, özellikle de İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, G.Saray'da yönetimve futbolcuları karşı karşıya getirdi. Antalya'da güzel bir ortamda ikinci yarı hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar buradan Suudi Arabistan'a giderek AlEttifaq ile bir hazırlık maçı yaptı. İstanbul'daki olumsuz şartları düşünerek yöneticiler, yeniden Antalya'ya dönme önerisinde…

Antalya Galatasaray`a kabus oldu 3 kalecisini de sakatlığa kurban veren Galatasaray'da bir çok isim takımla yeteri kadar çalışamadı. Suudi Arabistan'da Al Ettifaq ile yapılan ve 3-1 kaybedilen hazırlık karşılaşması da kötü sinyaller verdi. İlgili Haberi Oku

ZEMİN KARLA KAPLI!

Cumartesi günü oynanacak olan Konyaspor maçına da buradan gitmek isteyen yönetimin düşüncesine futbolcular net bir şekilde karşı çıktı. Florya'daki zeminin karla kaplı olduğunu belirten yönetimin uyarılarına karşın futbolcular, Florya'ya ve ailelerinin yanına dönmek istedi. Sonunda da futbolcuların istediği gerçekleşti ve kafile, Antalya yerine İstanbul'a iniş yaptı.