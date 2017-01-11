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GALATASARAY
14 Ocak 2017 19:00
ATİKER KONYASPOR
vs
GALATASARAY
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Garry Rodrigues medyanın karşısına çıkıyor

Galatasaray'ın PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues, yarın medyanın karşısına çıkıyor. 26 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Riekerink'le birlikte, Atiker Konyaspor karşılaşmasının maç toplantısına katılacak.
14:3211 Ocak 2017
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Garry Rodrigues medyanın karşısına çıkıyor

Galatasaray’ın yeni transferi Garry Rodrigues, ayağının tozuyla medyanın karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılıların 3,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız futbolcu için imza töreni düzenlenmeyecek.

Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde Teknik direktör Jan Olde Riekerink’le birlikte maç toplantısına katılacak olan futbolcunun, basın önünde sözleşme imzalamayacağı öğrenildi. Sözleşmeyi zaten imzaladığı ifade edilen 26 yaşındaki futbolcunun, rutin maç toplantısında basın mensuplarının karşısına çıkacağı belirtildi.

Etiketler
galatasaray Garry Rodrigues spor toto süper lig
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