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ÇAYKUR RİZESPOR
14 Ocak 2017 13:30
ALANYASPOR
vs
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Hikmet Karaman’ın transfer isyanı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, takımındaki eksikliklerde zamanın kendi aleyhlerinde işlediğini belirterek "Transferler bir an önce bitmeli" dedi.
14:5611 Ocak 2017
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Hikmet Karaman’ın transfer isyanı

Takıma katkı sağlayacak oyuncu istediğini vurgulayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Artık nokta transferler yapmak zorundayız. Eksiklerimiz ortada ve zaman aleyhimize işliyor.  Bu yüzden acele etmeliyiz. Takıma katkı sağlayacak çok iyi oyuncu almak zorundayız.  İlk yarıda oynanan maçları 2’nci yarıda düzeltirsin. Telafisi var. Ancak ikinci yarıda oynayacağın maçları telafisi çok zor. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka nokta transferleri yapmak zorundayız” diye konuştu.

“MAÇLARA KONSATRE OLMALIYIZ”

İstenen takviyelerin yapılamaması durumunda ikinci yarıda sıkıntılı günler yaşayabileceklerine dikkat çeken Karaman, şunları söyledi:

“Başkan Metin Kalkavan ve transfer komitesi iyi niyetle özveriyle çalışıyor. Ama maçlar da tek tek oynanıyor. Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile çok önemli bir maç oynayacağız. Ardından da hafta arasında Türkiye Kupası’nda İnegölspor ile karşılaştıktan sonra Atiker Konyaspor'a konuk olacağız. Ama biz ne antrenmanlara, ne de ilk maça konsantre olabiliyoruz. Transfere değil maçlara konsantre olmamız için gereken yapılmalı.”

Etiketler
Çaykur Rizespor hikmet karaman
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