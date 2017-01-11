Karşıyaka’da polemik yok

Karşıyaka'da Başkan Mutlu Altuğ'un tek kasa sistemine geçildiği, bundan böyle tüm şubelerin gelir ve harcamalarının ana yönetimin kontrolünde olacağını açıklamasının ardından Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı, polemiğe girmenin kulübe zarar vereceğini söyledi.

Şubelerle ilgili durumu basın önünde tartışmayacağını belirten Turgay Büyükkarcı, “Zaten sezon başından bu yana tek kasa gibiyiz. Futbol şubesi ve kulüp giderleri için hem kişisel olarak para verdim hem de basketbol şubesinin gelirlerinden katkı yaptık” dedi. Karşıyaka’da basketbol şubesinden sezon başından bu yana futbola yaklaşık 1.3 milyon TL kaynak aktarıldığı öğrenildi.

Yeşil kırmızılılarda geçen sezonun son bölümünde Başkan Fatih Diniz’in tüm branşları mali ve idari olarak kendisine bağlama kararının ardından dönemin Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu istifa etmişti. Pınar Karşıyaka’da aralık ayında kadro dışı kaldıktan sonra geçen hafta Yeni Zelanda’nın Breakers takımıyla anlaşan guard Kevin Dillard’a fesih bedeli olarak maaşının üzerine 20 bin dolar ödendiği belirtildi.

UÇAR’IN İLK HEYECANI

Spor Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta ikinci yarının ilk sınavında cumartesi günü Bugsaşspor’u ağırlayacak Karşıyaka’da Teknik Direktör Turgut Uçar, 6 yıl sonra yeşil kırmızılı ekibin başında sahaya çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Karışıyaka’da teknik direktör olarak üçüncü dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcı, son olarak 2010-11 sezonunda 22 Şubat 2011’de Mersin İdmanyurdu’yla oynanan deplasman maçında kulübede yer aldı. “Hedefi olan bir takımız” diyen Turgut Uçar, “Bu yüzden devreye galibiyetle başlamak büyük önem taşıyor” ifadesini kullandı.

Play off potasındaki yerlerini sezon sonuna kadar korumak istediklerini belirten Uçar, “İlk yarıda takım iç sahada iyi bir ivme yakalamış. İkinci yarıda evimizdeki galibiyet oranınının yanı sıra deplasmanlardaki kazanma sayısını da artırmayı hedefliyoruz. Planladığımız puan ortalamasını tutturursak zirve yarışından kopmayız. Cumartesi günü Bugsaşspor’u taraftarımız önünde yenerek devreye iyi bir başlangıç yapacağız” diye konuştu.

Yeşil kırmızılılarda bu sezon forma şansı bulamayan alacağı için kulübe ihtar çeken gençlerden Emircan, sözleşmesini feshetti.