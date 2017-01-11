Kasımpaşa kampı tamamladı

Antalya'nın Serik İlçesi'nde kamp yapan Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki kampın son gününde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde saat 10.30’da antrenman yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman pas çalışmalarının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi. Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Emirhan Emir kaleci antrenörü Nejdet Şen ile takımdan ayrı çalıştı.

Kasımpaşa bu akşam havayoluyla İstanbul’a dönecek ve Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.