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14 Ocak 2017 19:00
ATİKER KONYASPOR
vs
GALATASARAY
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Konyaspor’da Fofana idmanda

Galatasaray maçına hazırlanan Atiker Konyaspor'da yeni transfer Moryke Fofana idmanda yer aldı.
10:5211 Ocak 2017
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Konyaspor’da Fofana idmanda

Atiker Konyaspor, bu hafta cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Lig arasını Antalya Belek’te kamp yaparak geçiren Atiker Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını Konya’da Kayacık Tesisleri’nde yapıyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman nezaretinde yapılan antrenmanda koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve çift kale maçla sona erdi. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmana Fransa 1’inci ligi takımlarından Lorient formasını giyen Atiker Konyasporla 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Fildişi Sahili asıllı Moryke Fofana da katıldı.

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Fofana konyaspor
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