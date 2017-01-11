Lucescu’dan feyz alın

Spor kulüplerini yönetmeye talip olan isimler önce talip oldukları markanın değerini iyi algılamalılar ve bu şekilde plan yaparak çözümü bulabiliyorlarsa bu işlerin içerisine girmeliler. Spor kulüplerinin tamamı markadır. Her markanın da minimum bir kalitesi vardır. O sınır aşağıya düştüğü zaman temsilini yaptığınız camiaya bu durumu hiçbir şekilde anlatamazsınız. Galatasaray da Türkiye'nin sayılı uluslararası markaları arasında bir yere sahiptir.

Galatasaray’ı yönetmeye talipseniz markanın temsilinde kalitenin en alt limiti bellidir. İdari ve mali olarak Galatasaray'ı düzlüğe çıkartmaya çalışırken sportif olarak başarısızlık varsa bu, markanın zarar ettiği, değer kaybettiği anlamına gelmektedir. Çünkü Galatasaray bir muhasebe ya da inşaat şirketi değil bir spor kulübüdür. Spor kulübünün başarısı mücadele ettiği alandaki başarısı ile ölçülür. Sahada alışılagelmiş başarılardan temsilden uzaklaşıyorsanız, “Çok güzel inşaatlar yaptık” diyerek başarılı olduğunuz iddiasını ortaya koyamazsınız.

Galatasaray mali ve idari olarak tabii ki başarılı bir yapıya sahip olmalı ancak bu yapılırken sportif alandaki başarı da istikrarlı şekilde devam etmelidir. Örnek; Lucescu dönemine dönelim. Sağ bek Perez, sol bek Victoria ön libero Fleurquin, forvet Niculescu, 10 numara 100 kiloya ulaşmış bitti denilen Sergen Yalçın. Takımın maliyeti düştü, isim anlamında yıldız sayısı düştü ama başarı düşmedi. Çünkü teknik direktör sistem sahibi, sıradan adamlarla büyük işler yapan kaliteli bir isimdi.

İFLASA GİDİYORSUN!

Elinde böyle bir marka önünde Lucescu gibi bir örnek varken sen sezon başında UEFA mali kriterleri nedeniyle maliyeti düşük hoca getirdik diyerek Serdar Aziz'e 4.5 milyon Euro bonservis bedeli yıllık 2 milyon Euro garanti para ödüyorsan zaten Galatasaray'ı hiç anlamamışsın demektir. Sistemi olan kaliteli bir teknik direktör ve futbol aklın halen daha yoksa mali, idari ve sportif olarak iflasa gidiyorsun demektir.