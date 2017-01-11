Medipol Başakşehir’e Chelsea’den takviye

Medipol Başakşehir, İngiliz ekibi Chelsea'nin Ganalı yıldızı Christian Atsu’nun transferini bitirme noktasına geldi.

Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, ara transferde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor. Turuncu-lacivertliler, Chelsea'den Christian Atsu'yu almak için çalışmalarını sürdürüyor. Kanat ve hücuma yönelik orta saha mevkilerinde oynayan 24 yaşındaki futbolcu son olarak kiralık olarak gittiği Championship ekibi Newcastle United'ta 15 karşılaşmada 3 gol attı. Medipol Başakşehir, Atsu dışında sağ bek mevkisi için de Rijeka'nın 24 yaşındaki oyuncusu Stefan Ristovski ile de görüşüyor.