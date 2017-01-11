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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11 Ocak 2017 11:46
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Medipol Başakşehir’e Chelsea’den takviye

Medipol Başakşehir, İngiliz ekibi Chelsea'nin Ganalı yıldızı Christian Atsu’nun transferini bitirme noktasına geldi.
09:5011 Ocak 2017
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Medipol Başakşehir’e Chelsea’den takviye

Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, ara transferde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor. Turuncu-lacivertliler, Chelsea'den Christian Atsu'yu almak için çalışmalarını sürdürüyor. Kanat ve hücuma yönelik orta saha mevkilerinde oynayan 24 yaşındaki futbolcu son olarak kiralık olarak gittiği Championship ekibi Newcastle United'ta 15 karşılaşmada 3 gol attı. Medipol Başakşehir, Atsu dışında sağ bek mevkisi için de Rijeka'nın 24 yaşındaki oyuncusu Stefan Ristovski ile de görüşüyor.

Etiketler
atsu chelsea Medipol Başakşehir
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