Medipol Başakşehir’e Chelsea’den takviye

Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, ara transferde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor. Turuncu-lacivertliler, Chelsea'den Christian Atsu'yu almak için çalışmalarını sürdürüyor. Kanat ve hücuma yönelik orta saha mevkilerinde oynayan 24 yaşındaki futbolcu son olarak kiralık olarak gittiği Championship ekibi Newcastle United'ta 15 karşılaşmada 3 gol attı. Medipol Başakşehir, Atsu dışında sağ bek mevkisi için de Rijeka'nın 24 yaşındaki oyuncusu Stefan Ristovski ile de görüşüyor.