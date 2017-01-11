Medjani: Trabzonspor’da çok şey değişti

Trabzonspor, eski futbolcusu Carl Medjani ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Medjani, "Başkana ve Ersun Yanal'a teşekkür ediyorum. Gidişimden bu yana Trabzonspor'da çok şey değişti" dedi.

Antalya Belek’te kamp hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takım, eski futbolcusu Carl Medjani ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Okan Alemdaroğlu da yer aldı.

Alemdaroğlu: “Bıraktığı yerden devam etmesini diliyorum”

Okan Alemdaroğlu, Medjani’nin takıma katkı sağlayacağına inandıklarını ifade ederek, “Medjani ile tekrar devam etme kararı aldık. Bu nedenle kendisine aramıza katıldığından dolayı hoşgeldin diyorum ve başarılarının devamını diliyorum. İspanya’ya başarılarla gitmişti, bıraktığı yerden devam etmesini diliyorum. Camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Alemdaroğlu, Medjani’nin kulübe açtığı davayı geri çekeceğini de ifade etti. Trabzonspor Medjani`yi KAP`a bildirdi Trabzonspor, kısa süre önce görüşmelere başladığı Carl Medjani ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Medjani: “Trabzonspor’da çok şey değişti”

Carl Medjani, Başkan Muharrem Usta ve Teknik Direktör Ersun Yanal’a teşekkür ederek, sözlerine başladı.Medjani, “Gidişimden bu yana Trabzonspor’da çok şey değişti, başkan ve ekibi, hoca ve ekibi de değişti. Kariyerimin en iyi sezonunu Trabzonspor’da geçirdim ve bu nedenle Trabzonspor’da sürmesi gereken bir hikayem var diye düşünüyorum. Bu yüzden buraya yeniden geldim. Başkan ve teknik ekip beni ikna etti. Gelecek sene Trabzonspor’un 50. yıl dönümü olduğu ve büyük hedefleri olduğu için buraya gelmeyi kabul ettim” açıklamalarında bulundu.

“Tutku daha fazla olacaktır”

Trabzon’u tanıdığını vurgulayan Medjani, “Trabzon gibi bir şehirde yaşıyorsanız, futbolla yatan kalkan insanların bulunduğu bir yerde, antrenmanlarda sürekli çalışmak istiyorsunuz. Taraftarlar sürekli futbolun içinde, yeni statla birlikte bu tutku daha fazla olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

“Galatasaray’a da golüm vardı”

Trabzonspor’a ilk gelişinde kaydettiği golleri tekrar atmayı umduğunu belirten Medjani, “Geçen sefer olduğu gibi bir sezonda 8 gol atar mıyım bunun sözünü veremiyorum. O sezon Galatasaray’a da golüm vardı. En önemlisi takım olmak, gol de gelince daha güzel oluyor. Umarım bir dahaki Galatasaray maçında da gol atarım, Galatasaray maçını bekliyorum” ifadelerini kullandı.