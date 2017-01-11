Muhammet Demir’e doğum günü kutlaması

Gaziantepspor’un yeni transferi Muhammet Demir'e takımın hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya Belek'te doğum günü kutlaması hazırlandı.

Gaziantepspor’un Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar kiraladığı tecrübeli oyuncu Muhammet Demir'e teknik ekip ve takım arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Muhammet Demir'e akşam yemeği sonrası kendisi için hazırlanan pasta üzerindeki mumları üfleyerek arkadaşlarına teşekkür ederek tebrikleri kabul etti. Oyuncumuz Muhammet Demir'in 25. yaş gününde kendisini kutlar, sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam dileriz” ifadelerine yer verildi.