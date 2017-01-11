Olcay Şahan 3,5 yıllığına Trabzonspor’da

Transfer döneminin en hareketli takımı Trabzonspor transferde Beşiktaşlı Olcay Şahan ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp transfer için Beşiktaş ve milli futbolcuyla görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

0