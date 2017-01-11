Olcay Şahan 3,5 yıllığına Trabzonspor’da

Transfer döneminin en hareketli takımı Trabzonspor transferde Beşiktaşlı Olcay Şahan ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Bordo-mavili takım günün son saatlerinde transfer için ilk resmi açıklamayı yaptı.
Trabzonspor’un KAP’a yaptığı açıklama şöyle;
“Profesyonel futbolcu Olcay Şahan’ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla”
Bordo-mavili takım ara transfer döneminde kadrosuna Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Medjani’yi kattı.
Olcay Şahan’ın adı Beşiktaş’ın Mehmet Ekici’yi transfer etmek için yaptığı teklifte de geçiyordu.