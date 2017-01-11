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Olcay Şahan 3,5 yıllığına Trabzonspor’da

Transfer döneminin en hareketli takımı Trabzonspor transferde Beşiktaşlı Olcay Şahan ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp transfer için Beşiktaş ve milli futbolcuyla görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
18:4611 Ocak 2017
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Olcay Şahan 3,5 yıllığına Trabzonspor’da

Transfer döneminin en hareketli takımı Trabzonspor transferde Beşiktaşlı Olcay Şahan ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Bordo-mavili takım günün son saatlerinde transfer için ilk resmi açıklamayı yaptı.

Trabzonspor’un KAP’a yaptığı açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcu Olcay Şahan’ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla

Bordo-mavili takım ara transfer döneminde kadrosuna Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Medjani’yi kattı.

Olcay Şahan’ın adı Beşiktaş’ın Mehmet Ekici’yi transfer etmek için yaptığı teklifte de geçiyordu.

Son güncelleme: 23:15 | 11.01.2017
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