Patrice Evra ocakta yolcu

İtalya Serie A devi Juventus'tan Patrice Evra'nın kendisiner kulüp aradığı ortaya çıktı. Oyuncunun menajeri Pastorello ayrılık iddialarını doğruladı.

Juventus’ta gözden düşen Patrice Evra’nın ocak ayında kulübünden ayrılması bekleniyor. Oyuncunun menajeri Federico Pastorello, Fransız yıldızın ocak ayında büyük ihtimalle transfer olacağını söyledi.

Pastorello, “Juventus ile henüz görüşemedik. Ocak ayında büyük ihtimalle kulüpten ayrılacak” ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki futbolcu ile eski kulübü Manchester United’ın ilgilendiği ifade edilirken Evra için resmi bir teklifin yapılmadığı belirtildi. Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Ham United’ın tecrübeli oyuncu ile ilgilendiği iddia ediliyor.

Evra Juve’nin Bologna ve Atalanta ile oynadığı son iki maçında forma giymedi.

AMKSPOR / DIŞ HABERLER