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Simon Kjaer Fenerbahçe’den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'den açıklama: Chelsea'dan Simon Kjaer için kulübümüze ulaşan herhangi bir resmi teklif yoktur.
11:1511 Ocak 2017
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Simon Kjaer Fenerbahçe’den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe Kulübü, savunma hattındaki başarılı performansıyla dikkat çeken Simon Kjaer’in takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde :

“Son dönemde, bazı yazılı ve görsel basın mecralarında, Danimarkalı futbolcumuz Simon Kjaer'e, Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin transfer teklifi yaptığına dair bazı yalan haberler yer almaktadır.

Futbolcumuz Kjaer için kulübümüze gelen herhangi bir transfer teklifi yoktur. Dolayısıyla, bazı meblağların dahi belirtildiği transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Futbolcumuz, takımımızda mutlu ve başarılı bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.

Takımımızdaki huzuru bozmaya yönelik bu tür yalan ve manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz.”

Etiketler
chelsea Fenerbahçe ingiltere Kjaer premier lig spor toto süper lig
Son güncelleme: 13:48 | 11.01.2017
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