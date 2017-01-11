Trabzonspor Carl Medjani transferini açıkladı

Trabzonspor, eski futbolcularından Carl Medjani ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. LEganes'ten ayrılan Cezayirli Süper Lig'e geri döndü.

Trabzonspor, eski oyuncusu Carj Medjani ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. İspanya La Liga ekibi Leganes’ten ayrılan Cezayirli futbolcu, tekrar Karadeniz temsilcisine döndü..

Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan savunma oyuncusu Carl Medjani’nin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ” Carl Medjani ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016 – 2017 futbol sezonu için 1.050.000.-EUR garanti ücret,

2017 – 2018 futbol sezonu için 1.050.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.”