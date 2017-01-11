Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçe müzesinden kupa çalmaya kalkıştı!

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda bulunan müzeye sabah saatlerinde giren bir Trabzonspor taraftarı, camı kırarak 2010-2011 sezonunda sarı-lacivertlilerin kazandığı şampiyonluk kupasını çalmaya çalıştı.

Fenerbahçe Müzesi’nde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini başıyla kırdıktan sonra alan 38 yaşındaki Trabzonlu Halit Şahin uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Görgü tanıkları Halit Şahin’in camı kırdığı sırada “Kaç senedir bu kupayı bekliyoruz” diye bağırdığını söyledi. Trabzon’da yaşadığı öğrenilen Halit Şahin polis tarafından gözaltına alındı.

BAŞIYLA CAMI KIRDI

Edinilen bilgiye göre olay saat 10.35 sıralarında meydana geldi. Ülker Stadı’ndaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan müzeye gelen bir kişi bir taraftan “Kaç senedir bu kupayı bekliyoz” diye bağırdı, diğer taraftan da başıyla kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı.

KUPAYLA UZAKLAŞMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Kupalardan birini alan Şahin, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan kişinin 1978 Trabzon Arsin doğumlu Halit Şahin olduğu anlaşıldı.

“TADİLAT VAR” TABELASI

Olaydan sonra müzenin girişine “tadilat var” tabelasının konulduğu ve müzenin ziyaretçi girişine kapatıldığı görüldü.

KUPAYLA İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Şahin’in sosyal medya hesabını yoğun kullandığı, paylaşımlar arasında kupayla ilgili olan da görüldü.