Vodafone Arena’da çatı temizliği

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Vodafone Arena'nın stadyumunun çatısında kar birikimine neden oldu. Ataköy'de dün meydana gelen olayda Ataköy caminin avlusundaki tente karın ağırlığı yüzünden çökmüş, olayda bir kişi ölmüş onlarca kişi yaralanmıştı.

Beşiktaş’ın Dolmabahçe’deki stadyumu Vodafone Arena’da yağan kardan nasibini aldı. Modern stadyumun çatısında tonlarca kar biriktiği görüldü. Kar nedeniyle stadyumun çatısı üzerine kırmızı renkte yazılan stadyum isimleri büyük ölçüde kayboldu.

KARIN DURMASI ÜZERİNE TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Vodofane Arena’nın çatısında biriken kar yağışın bitmesii ile birlikte temizlenmeye başlandı. İstanbul’da etkisi artıran kar yağışının erimeye yüy tutmasın rağmen, bazı işyeri ve yüksek binalarda çatı temizleme işlemi hızla sürüyor. Entebe denilen modern bir teknonolji ile hayata geçirilen çatının karla kaplı olması ise, Kulüp yetkililerini harekete geçirdi. DHA’nın görüntülediği Vodafone Arena çatısı hakkında bilgi veren Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, “Yönlendirmemizi yaptık.Gereken çalışmalar ve kontroller hayata geçirildi” dedi.