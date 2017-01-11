Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GAZİANTEPSPOR
15 Ocak 2017 16:00
GAZİANTEPSPOR
vs
ANTALYASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Wallece Reis Gaziantepspor’da

Gaziantepspor, Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen Wallece Reis Da Silva’yı renklerine bağladı.
11:2311 Ocak 2017
0
Wallece Reis Gaziantepspor’da

Gaziantepspor ligin ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip aradığı stoperi ise Brezilya’da buldu. Gaziantep ekibi, Brezilya’nın Gremio takımında forma giyen Wallece Reis Da Silva ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi İnternet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Brezilya'nın Gremio Kulübünde forma giyen tecrübeli stoper Wallece Reis Da Silva'yı renklerine bağladı. 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Reis'e hoşgeldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz” denildi.

Etiketler
Gaziantepspor wallace reis
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER