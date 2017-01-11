Yalovaspor’da hareketli saatler

Bölgesel Amatör Lig 10. Grupta yer alan Yalovaspor, ara transfer döneminde 6 oyuncu ile anlaşma sağlarken, 7 oyuncusu ile de yollarını ayırdı. 15 Ocak 2017’de başlayacak ikinci yarı öncesi hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren yeşil kırmızılılar transferde hareketli saatler yaşadı.

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