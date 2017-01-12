Ahmet Çalık’ta son viraj

Galatasaray, Gençlerbirliği’nin başarılı stoperinden vazgeçmedi. Cavcav, 2 milyon 750 bin Euro istiyor. 2.5 milyon Euro öneren sarı-kırmızılılar, aradaki fark için pazarlık yapıyor.

Savunma transferini dört koldan sürdüren Galatasaray, Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık transferi için görüşmelerini sürdürüyor. 22 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu için sarı-kırmızılı yönetim, 2 milyon 500 bin Euro teklif etmişti. Başkent ekibinin Başkanı İlhan Cavcav, 2 milyon 750 bin Euro fiyat belirledi. Aradaki 250 bin Euro fark için iki kulüp arasında pazarlıklar kıyasıya sürüyor.

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Sarı-kırmızılı yönetimin önceliği yabancı stoper. Bu nedenle Doria ve Vitor transferinde pürüz çıkması halinde Ahmet Çalık için son kez görüşülecek. Öte yandan Fatih Terim'in de Ahmet'e Galatasaray'a gitmesi için öneride bulunduğu belirtildi.