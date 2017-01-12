Ali Şafak Öztürk: Eto’o için teklif yok

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Başkanı Ali Şafak Öztürk, Döşemealtı’ndaki yeni tesisleri incelerken gazetecilerin Eto’o’ya Fransa’nın Lille takımından transfer teklifi olduğuna dair sorusuna balkondan cevaplayarak, "Eto’o’yu satmayacağız. Eto’o da gitmeyeceğini söyledi. Bize de ulaşan bir teklif yok” dedi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Döşemealtı’ndaki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürdüğü tesislerde incelemelerde bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yönetim kurulu üyeleriyle de toplantılarını sürdürüyor.

Antrenmanı tesislerde takip eden Ali Şafak Öztürk, Döşemealtı'ndaki Vehbi Atilla Konuk Tesisleri'nin balkonundan gazetecilere hem seslendi hem de sorularını yanıtladı. Kırmızı-beyazlıların genç başkanı Öztürk, gazetecilerin ‘Eto'o'ya Fransa'nın Ligue 1 takımlarından Lille'nin transfer teklifi var mı?’ sorusuna, “Eto’o’yu satmayacağımızı tesislerimizin açılışında söyledik. Eto’o da zaten orada takımda kalacağını açıkladı. Eto’o’yu satmayacağız. Bize de zaten ulaşan bir teklif yok” dedi.

Başkan Ali Şafak Öztürk daha sonra takımın yapacağı antrenmanı izledi. 1,5 sezon önce transfer edilen Samuel Eto’o Antalyaspor’da 45 maça çıkarken, 25 gol atıp 8 de asist yapma başarısı gösterdi.