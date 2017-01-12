Alternatif spor arayanlar Zumba Festivali’nde buluşuyor

Fiziksel ve ruhsal değişime olumlu katkı sağlayan, fitness dünyasının en popüler sporu olan Zumba için festival düzenleniyor.

Alternatif spor arayanlar ve günlük stresten uzaklaşmak isteyenler ‘Zumba Festivali’nde bir araya geliyor. 14 Ocak Cumartesi günü saat 17:00'de İstanbul'da bulunan Astoria AVM'de yapılacak olan Zumba Festivali, ödüllü hocalarının eşliğinde, halka açık bir davetle gerçekleşiyor. Zumba sevenleri buluşturacak olan festival kapsamında, Fitness dünyasının en popüler ve en sevilen sporlarından biri olan Zumba; kıpır, kıpır müzik eşliğinde yapılıyor ve fiziksel faydasının yanı sıra, ruh halinin olumlu değişimine katkı sağlıyor. Vücudun her yerini hareket ettirerek, karın, omuzlar, göğüs ve kollarda etkisini çabuk gösteren Zumba, incelmek isteyen herkesin tercihi oluyor. Dünyada hafıza kuvvetlendiren en iyi spor seçilen Zumba, sağ ayağı kullanırken, sol elini harekete geçirerek vücudunun tüm fonksiyonlarını harekete geçiriyor.

Carrera Fitness&SPA Merkezi tarafından düzenlenen, 14 Ocak Cumartesi günü saat 17:00'de Astoria AVM'de da yapılacak olan Zumba Festivali halka açık ve ücretsiz olarak yapılıyor.