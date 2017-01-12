Arsenal 3 Fransız oyuncuya imza attırdı

Arsenal kadrosunda bulunan Olivier Giroud, Laurent Koscielny ve Francis Coquelin ile nikah tazeledi. Sırada Alexis Sanchez ve Mesut Özil var.

AMKSPOR DIŞ HABER – İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, kadrosunda bulunan 3 Fransız futbolcusu Olivier Giroud, Laurent Koscielny ve Francis Coquelin’e imza attırdı.

31 yaşındaki Koscielny’nin sözleşmesini 2020’ye kadar uzatan Londra ekibi futbolcuya haftada 80 bin Pound ödeyecek. Golcü Giroud da 2,5 yıllık imza atarken haftada 90 bin Pound kazanacak.

2008 yılından bu yana Arsenal’ın futbolcusu olan 25 yaşındaki ön libero ve bek oyuncusu Coquelin de 2019 yılına kadar kendisini Arsenal’a teslim etti. Fransız futbolcu maaşını haftada 75 bin Pound’a yükseltti.

SIRADA MESUT İLE SANCHEZ VAR

Arsenal’in hocası Arsene Wenger üçlü imza sonrasında yeni sözleşmelerin de olacağını belirtti. Takımdaki gelecekleri merak konusu olan Alexis Sanchez ve Mesut Özil ile görüşmelerini sürdüren kırmızı-beyazlılar, iki yıldıza da sezon bitmeden imza attırmayı hedefliyor.