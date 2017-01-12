Beşiktaş’ta beş yolcu

Beşiktaş’ta transferler kadar, takımdan ayrılacaklar da merak ediliyor. trabzon’la anlaşan Olcay’ın yanı sıra Rhodolfo, Kerim, Veli ve Aras da gidecekler listesinde...

İkinci yarı öncesi Babel ve Mitrovic transferleri ile Veli'nin takıma katılmasıyla Beşiktaş'ın oyuncu sayısı 26'ya yükseldi. Ersan Gülüm'ün geri dönme ihtimalinin yanı sıra, forvet ve sol bek takviyesi de yapılırsa bu sayı 28'e çıkacak. Şenol Güneş'in kadrosunu en fazla 23 futbolcudan oluşturmak istemesi ise 5 ismin gönderilmesini zorunlu kılıyor.

Şenol Güneş hücum hattını belirledi Beşiktaş'ın papatya falına dönen golcü arayışlarında henüz imza yok. Bu tıkanmayı şimdilik dert etmeyen Şenol Güneş'in ise Osmanlıspor karşısında Cenk-Quaresma-Talisca- Babel dörtlüsünden oluşturacağı hücum hattına güveni tam... İlgili Haberi Oku

İlk etapta ayrılık ihtimali en yüksek gözükenler, Trabzonspor'la anlaşan Olcay Şahan ile stoper bolluğunda gözden düşen formsuz Rhodolfo. Ancak diğer 3 futbolcuda belirsizlik hâkim. Takas kozu da görülen Kerim, Aras ve Veli, siyah-beyazlı takıma veda etmeye hiç sıcak bakmıyor. Teknik heyet ve yönetimin nasıl bir kadro planlamasına gideceği merak konusu.