Ersan Adem Gülüm yuvaya geri döndü

Beşiktaş, eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Çin Ligi’nden Hebei China Fortune’a 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan başarılı savunmacı Ersan Gülüm, Beşiktaş’a geri döndü. Hebei China Fortune’un Ersan’ı önümüzdeki sezon için kadroda düşünmediği öğrenilirken, transfer için Beşiktaş’la anlaşıldığı belirtildi.

Ersan Gülüm, siyah-beyazlı formayı 5,5 sezon terlettikten sonra geçtiğimiz sezon devre arasında Çin’e transfer olmuştu. Beşiktaş forması ile 126 resmi maça çıkan Ersan, 3 gole imza attı. 29 yaşındaki futbolcu Çin ligine transfer olduğu dönemden bu yana ise 25 maçta görev yaptı.

ERSAN ADEM GÜLÜM KİMDİR?

Futbola Avustralya’da başlayan Ersan Adem Gülüm, Box Hill Inter, Green Gully, North Coburg United, Meadow Park, Doncaster Rovers, Thomastown Devils takımlarını oynayıp 2004 yılında genellikle Türk oyuncuların forma giydiği Avustralya takımı Hume City’de (o zamanki adıyla North Coburg United) profesyonel futbola başladı. 2004 ve 2005 sezonlarında eyaletin ikinci ligi olan Vodafone State League Division 1’da forma giydi. 11 Haziran 2005’te ilk ve tek golünü Dandenong Thunder takımına attı. İngiltere’de yaptıkları sonrası Ersun Yanal tarafından keşfedildi.

10 Temmuz 2006 yılında, Ersun Yanal’ın çalıştırdığı Vestel Manisaspor’a transfer oldu. Böylece Türkiye kariyeri başlamış oldu. Sezona Manisaspor A2 takımında başladı. 20 Eylül 2006’da İstanbulspor karşısında oynanan Türkiye Kupası maçında ilk kez A takım forması giydi. Son 15. dakikada Ümit Bozkurt’un yerine oyuna dahil olmuştu. 8 Nisan 2007’de Sivasspor karşısında ise ilk kez lig maçına çıktı.

2010-2011 senesinde Beşiktaş forması altında kiralık olarak forma giydi.[2] Beşiktaş stoperleri Tomas Sivok ve Matteo Ferrari’nin sakatlıkları nedeniyle şans bulup Beşiktaş taraftarının dikkatini çekti. Ligin ilk yarısı hepsi ilk 11’de olmak üzere 10 maça çıktı. UEFA Avrupa Ligi’nde de 4 maçta forma şansı buldu Porto FC’ye karşı oynanan grup maçında çizgiden top çıkarmış ve takımının puan almasında büyük rol oynamıştı.

2015-16 sezonun devre arasında Çin Super League ekiplerinden Hebei China Fortune’ya transfer olan Ersan Adem Gülüm, 7 Milyon Euro ile Beşiktaş’ın sattığı en pahalı Türk futbolcusu oldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

6 Haziran 2007’de Olyroos olarak da bilinen Avustralya Olimpik Millî Futbol Takımı’nda 2008 Yaz Olimpiyatları elemeleri ikinci tur son maçında Ürdün karşısında son 6 dakika forma giydi. Maçı kazanan Avustralya, grup ikincisi olarak bir üst tura çıktı. Üçüncü tur eleme maçlarının ilk üçünde kadroya çağrılan futbolcu sadece Lübnan’ı yendiği maçta forma giydi. Avustralya grup birincisi olarak olimpiyatlara katıldı ancak Gülüm, olimpiyat kadrosuna dahil olamadı.

16 Temmuz 2010’da hem Türkiye hem de Avustralya millî takımlarında oynama şansına sahip olan Ersan Gülüm, tercihini doğduğu ülke olan Avustralya’dan yana kullanmıştı. Ancak daha sonra tercihini Türkiye’den yana kullandı. Türkiye formasını daha giymemişken Holger Osieck’in 50 kişilik 2011 AFC Asya Kupası kadrosuna dahil edildi ancak Osieck ile görüşen futbolcu, Türkiye’de forma giymek istediğini belirtti.

Türkiye’de geçirdiği birkaç seneden sonra Türkiye millî takımında forma giymek istediğini açıklamış ve 17 Kasım 2011’da oynanacak olan Hollanda kadrosuna alınmıştır. Ersan Gülüm ilk kez 10 Eylül 2013 tarihinde Romanya ile oynanan hazırlık maçının 90. dakikasında Umut Bulut’in yerine oyuna girerek millî oldu.