Beşiktaş’tan Olcay Şahan’a teşekkür

Beşiktaş, Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan'a teşekkür etti.

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Olcay Şahan, Trabzonspor ile 3,5 yıllığına el sıkıştı.

Anlaşmasının ardından Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Olcay Şahan'a teşekkür etti. Siyah-beyazlı kulübün açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beşiktaşımıza hizmet eden, sahada gösterdiği özveriyle herkesin takdirini toplayan, karakteriyle camiamızın sevgisini kazanan Olcay Şahan ile yollarımız ayrıldı. 5 sezondur formamızı terleten, fedakarlığını her koşulda sergileyen, 180 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele eden, 35 gole imzasını atan Olcay Şahan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.”