Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
16 Ocak 2017 19:00
OSMANLISPOR FK
vs
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş’tan Olcay Şahan’a teşekkür

Beşiktaş, Trabzonspor'a transfer olan Olcay Şahan'a teşekkür etti.
10:4712 Ocak 2017
0
Beşiktaş’tan Olcay Şahan’a teşekkür

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Olcay Şahan, Trabzonspor ile 3,5 yıllığına el sıkıştı.

Anlaşmasının ardından Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Olcay Şahan'a teşekkür etti. Siyah-beyazlı kulübün açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beşiktaşımıza hizmet eden, sahada gösterdiği özveriyle herkesin takdirini toplayan, karakteriyle camiamızın sevgisini kazanan Olcay Şahan ile yollarımız ayrıldı. 5 sezondur formamızı terleten, fedakarlığını her koşulda sergileyen, 180 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele eden, 35 gole imzasını atan Olcay Şahan’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.”

Etiketler
beşiktaş olcay şahan spor toto süper lig
Son güncelleme: 10:48 | 12.01.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER