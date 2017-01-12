Bursaspor’un en büyük kozu Batalla

Bursaspor’un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla, 13 Ocak Cuma günü oynanacak Trabzonspor maçında Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun en büyük kozu olacak

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Geride kalan haftalarda 6 gol, 5 asistlik performans sergileyen Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Trabzonspor maçında da yine en büyük kozu olacak.

En son 2013 yılında

Ligde bordo-mavili takıma karşı 8 kez sahaya çıkan Arjantinli yıldız, bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Batalla, ligde Trabzonspor’a karşı en son 2012-2013 sezonunda Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve Bursaspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmada 2 gol birden atmıştı.