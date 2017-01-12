Darüşşafaka Doğuş 98-89 Baskonia

Euroleague'in 17. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, İspanya'nın Baskonia ekibini 98-89 yendi. Daçka 9. galibiyetini elde ederken, İspanyol temsilcisi sahadan 6. kez mağlubiyetle ayrıldı.

Darüşşafaka Doğuş, Euroleague'nin 17. haftasında yüksek skorlu maçta sahasında Baskonia'yı 98-89 yenerek 9'uncu galibiyetini aldı. Daçka 14 üçlük isabeti bularak takım rekoru kırarken Leton guard Dairis Bertans 29 sayı ve 5 asistle maçın kahramanı oldu.

Daçka maça Wilbekin, Wanamaker, Anderson, Moerman, Furkan ilk 5'iyle başladı. Konuk Baskonia ise Larkin, Budinger, Hanga, Shengelia, Voigtmann ilk 5'iyle çıktı. Daçka maça tutuk başladı, bir türlü şut ritmini bulamadı ve 6.5 dakika sonunda 6-17 geriye düştü. Brad'ın basket faulünden sonra Daçka rakibini yavaş yavaş yakaladı. Çeyreğin sonunda Bertans ve Wilbekin'in iki üçlüğüyle de çeyrek sonunda farkı 4'e indirdi.

Bertans enerjisini ikinci çeyreğe de taşıdı. Onun harika smacıyla 7-0'lık seriyle çeyreğe başlayan Daçka 27-24 öne geçti. Wanamaker'a sayılarına Hanga karşılık verince Baskonia farkın açılmasına izin vermedi ve Darüşşafaka Doğuş ilk devreyi 47-46 önde bitirdi.

BERTANS FIRTINASI KESİLMEDİ

Daçka, ikinci yarıya Wilbekin iki üçlüğüyle girdi ve beş sayılık fark yakaladı (54-49, 24. dk). Baskonia savunma sertliğini düşürmese de kariyer maçını oynayan Bertans bu çeyrekte 4'te 4 şutla 10 sayı attı ve takımını hep önde tuttu. 28. dakikayı 67-59 önde geçen Daçka, Wanamaker'ın üçlüğüyle de son çeyreğe de 77-68 üstünlükle girdi.4. çeyrekte Daçka topu iyi dolaştırıp penetrelerle sayı bulmaya devam etti. Bertans'ın üst üste serbest atışları ve Clyburn boyalı alan sayısı sonrası 35. dakikada fark 14 sayıya kadar çıktı: 88-78. Baskonia, Shengelia ve Larkin ile direnmeye çalışsa da son 3 dakikaya girilirken Bertans'ın üçlüğüyle fark yeniden 15'e çıktı. Son dakikalarda Baskonia farkı biraz kapasa da Moerman'ın üçlüğü skora noktayı koydu: 98-89

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Ioannis Foufis (Yunanistan), Marjo Markic (Slovenya)

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 21, Anderson, Moerman 15, Wilbekin 17, Furkan Aldemir, Birkan Batuk 2, Clyburn 14, Bertans 29, Zizic, Harangody

Baskonia: Larkin 10, Budinger 12, Shengelia 13, Hanga 19, Voigtmann 10, Beaubois 8, Blazic 3, Diop 2, Tillie 10, Luz 2, Bargnani, Sedekerskis,

1. Periyot: 20-24

Devre: 47-46

3. Periyot: 77-68