Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu’na karşı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Bursaspor - Trabzonspor mücadelesinde iki takımın teknik direktörleri de öne geçmek için büyük bir taktik savaşı verecek. Ersun Yanal ve Hamza Hamzaoğlu 6. kez kozlarını paylaşacaklar.

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığına yol açan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında ise yenilenen kadrosuyla Bursaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın isteği doğrultusunda transfer politikasına yön veren Karadeniz ekibinde, ligin ikinci yarısında oynanacak olan ilk karşılaşma tecrübeli teknik adam için de büyük bir öneme sahip. Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu kariyerleri boyunca ligde 5 kez karşı karşıya geldiler. İki teknik adamın birbirlerine karşı üstünlüğü bulunmazken, yarın oynanacak olan karşılaşmada öne geçmek için saha kenarında büyük bir taktik savaşı verecekler. Bugüne kadar farklı takımlarda karşılaştıkları 5 maçta iki teknik adam da birbirlerine karşı 2’şer galibiyet alırken, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldılar.

Yanal’ın Bursaspor karnesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugüne kadar çalıştırdığı 7 takımla birlikte yeşil-beyazlı ekibin karşısına 23 resmi müsabakaya çıktı. Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor takımlarıyla birlikte söz konusu maçlarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Hamzaoğlu Trabzonspor’un belalısı

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise bugüne kadar 3 farklı takımın başında Trabzonspor’a karşı mücadele etti. Hamzaoğlu, Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Bursaspor takımları başında Trabzonspor’a karşı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.