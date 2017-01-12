Eskiden yıldız yağardı

Ramazan GÜNTAY yazdı

Ülkemizde devre arası transfer dönemi devam ediyor. Ancak özellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu dönemde zorlandığı apaçık ortada. UEFA'nın Finansal Fair-Play kriterlerini Türk kulüplerine uygulamasının ardından para saçma dönemi sona ermişti. Hatta bundan dolayı Galatasaray ve Beşiktaş, Avrupa kupalarınden men edildi. Kulüp başkanları ve yöneticilerde değişme olmadı ancak transfer zihniyetinde farklılıklar ortaya çıktı. Eskiden dünya yıldızları gelirdi, şimdi ise Ukrayna, Yunanistan ve Sırbistan'dan transferler yapılıyor.

Galatasaray, PAOK'tan Rodrigues adında bir futbolcu transfer etti. Cimbom'un aradığı bir oyuncu muydu? Tartışılır… Çünkü bu futbolcunun özelliklerine baktığımızda Bruma veya Nani'ye benzerliğiyle dikkat çekiyor. Sezonun geri kalan bölümüne baktığımızda Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bölge kesinlikle savunma. Serdar Aziz fiyaskosunun ardından Hakan Balta ile Semih Kaya'nın ne kadar yararlı olacağı merak konusu. Finansal fair-play kriterlerine dikkat eden yönetim, Rodrigues'e verilen ücreti bir savunma oyuncusuna bağlayabilirdi.

Fener'de sabah-akşam tek isim konuşuluyor: Mehmet Ekici. Medyada çıkan haberler ve yöneticilerin demeçlerine baktığımızda Mehmet Ekici'ye Mesut Özil görüntüsü verilmiş. Ancak oyuncunun sahadaki verilerine baktığımızda sıradan bir orta saha oyuncusu. Mehmet'in transferi ne Trabzonspor'u yakar ne de Fener'i şaha kaldırır.

Beşiktaş'ta Mitrovic transferi tam kara kutu. Oyuncuya ödenen 4.2 milyon Euro, şaşırtıcı.