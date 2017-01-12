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Fenerbahçe’nin kupasını almaya çalışmıştı

Savcı, Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan kişinin tutuklanmasını istedi.
13:2812 Ocak 2017
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Fenerbahçe’nin kupasını almaya çalışmıştı

Fenerbahçe’nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Savcı Halit Şahin’in “kamu malına zarar verme” ve “hırsızlığa teşebbüs” suçlarını işlediğini belirtti. Adli işlemler için adliyeye getirilen Şahin’in başının sarılı olduğu, söz konusu yaralanmanın kupayı almak için cam kabini başıyla kırdığı sırada meydana geldiği belirtildi.

11 Ocak 2017 Trabzonspor taraftarı, Fenerbahçe müzesinden kupa çalmaya kalkıştı! Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda bulunan müzeye sabah saatlerinde giren bir Trabzonspor taraftarı, camı kırarak 2010-2011 sezonunda sarı-lacivertlilerin kazandığı şampiyonluk kupasını çalmaya çalıştı. İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme: 13:35 | 12.01.2017
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