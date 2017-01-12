Galatasaray’a sürpriz stoper… Genç yetenek listede…

“Kaliteli bir yabancı stoper almalıyız” fikrini benimseyen Galatasaray yönetimi, Marsilya’nınsambacısı Doria için 3.5 milyon Euro önerdi.

Galatasaray’da transfer rotası stopere döndü. Sezon başında Serdar Aziz'e yatırım yapan ancak milli futbolcunun ağır bir sakatlık geçirmesiyle allak bullak olan sarı-kırmızılılar, bu bölgeye bir transfer yapma kararı aldı. Alınacak oyuncunun günü kurtaracak değil, takımın kalitesini yükseltecek, gelecek vaat eden bir isim olacağı öğrenildi. “Süper bir yabancı almalıyız” fikrini benimseyen yönetimin liste başında Doria bulunuyor. 2014'te Marsilya'ya transfer olan Brezilyalı stoper, bu kez Galatasaray’a çok yakın…

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6 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Pek çok takıma kiralandıktan sonra bu sezona Fransa'da iyi bir başlangıç yapan ancak ilerleyen haftalarda gözden düşen 22 yaşındaki stoper için 3.5 milyon Euro gözden çıkarıldı. Marsilya ise kapıyı 6 milyon Euro'dan açıyor. Yönetim, çok gizli yürütülen pazarlıklarla bu rakamı indirmeye çalışıyor. Bu gerçekleşmezse, futbolcu kiralanacak. Gündemde tutulan başka oyuncular da var. Maliyetleri 8-10 milyon Euro arasında olan Dinamo Kiev'li Damagoj Vida, Palmeiras'lı Vitor Hugo ile Cruzeiro'lu Manoel, yöneticilerin indirim bekledikleri futbolcular. Aynı zamanda yedekte bekletilen Zenit'li Nicolas Lombaerts da gelişmelere göre transfer edilebilecek isimler arasında…