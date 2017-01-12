Galatasaray’da çifte transfer harekatı

Pato ile el sıkışan Galatasaray, Villarreal ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. Adrian Lopez’i de ikna eden Aslan, Porto’ya yaptığı teklif sonrası beklemede...

Galatasaray, bir an önce forvet transferini bitirmekte kararlı. Geçen haftadan bu yana Villarreal'in golcüsü Pato ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı yönetim, İspanyollar ile pazarlık masasına oturmuştu. Yapılan ilk görüşmede taraflar anlaşamayınca Galatasaray, dün bir kez daha Villarreal'e teklif sundu ve yanıt beklemeye başladı. 4 milyon Euro'luk teklif sonrası şimdi gözler gelecek cevapta…

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GİRİŞİMLERE DEVAM

Yönetim, umudunu sadece Pato transferine bağlamış durumda değil. Eş zamanlı olarak Porto'da satış listesine konulan yıldız golcü Adrian Lopez için de girişimlerini sürdürüyor. İspanyol futbolcu ile el sıkışan sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Porto kulübüne 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önermişti. Tamamen bu iki transfere odaklanan Galatasaray yönetimi, verdiği teklifi hangi kulüp kabul ederse oyuncunun imzası gündeme gelecek.