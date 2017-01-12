Harun Tekin ‘dalya’ diyecek

Bursaspor’un milli kalecisi Harun Tekin, 13 Ocak Cuma günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesi halinde yeşil-beyazlı takımdaki 100. maçına çıkmış olacak.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında 13 Ocak Cuma günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da mili kaleci Harun Tekin, ‘dalya' demeye hazırlanıyor. 2010-2011 sezonu başında Güngörenspor'dan Bursaspor'a transfer olan deneyimli eldiven, yeşil-beyazlı takımdaki 7. sezonunda toplamda 99 resmi maçta görev aldı.

Bu maçların 98'inde sahaya ilk 11'de çıkan Harun, 1 karşılaşmada ise oyuna sonradan dahil oldu. 36 müsabakada kalesini gole kapatan deneyimli eldiven, bu maçlarda 4 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü. Bu sezon görev aldığı 16 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmayı başaran 27 yaşındaki kaleci, performansıyla milli takıma da yükseldi.