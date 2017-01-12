Hasan Çavuşoğlu: Üst sıraları hedefliyoruz

Aytemiz Alanyaspor, cumartesi günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı izleyen Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Rakibimiz de biz de bulunduğumuz yerden üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz. Bunun için zor bir maç olacak ve biz bu maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Turuncu-yeşilli takım maç hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hüseyin Kaplar gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşu ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Daha sonra taktik çalışmalarına geçen turuncu-yeşilliler ilk olarak sınırlı alanda minyatür kale, ardından daha geniş alanda çift kale taktik maçı yaptı. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.

Sakatlığı bulunan Isaac Sackey antrenmana katılmadı. Nuru Suley fizyoterapist Ali Şanlı gözetiminde koşu yaptı. Ülkesinden dönen Vagner Love ise Antrenör Kortan Aktürk gözetiminde takımdan ayrı çalıştı.Turuncu-yeşilli takım maç hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

“Henüz netlik kazanmayan transfer çalışmalarımız var”

Antrenmanı izleyen Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligde yeni olduklarını ve kalıcı olunması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Takımımız devre arasında iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Tabi Afrika kupasında olan sağ ve sol bek oyuncularımızın eksikliği var. Onların olmaması takımımızı etkiliyor. Özellikle sağ bek eksikliğimiz var. bu bölgeye henüz transfer yapamadık. Görüşmelerimiz sürüyor. Sağ beke bir oyuncu alacağız. Şu ana kadar iki yeni oyuncu transfer ettik. Ama daha eksiklerimiz var ve bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bazı kulüplerden beklediğimiz ve halen görüşme halinde olduğumuz henüz netlik kazanmayan transfer çalışmalarımız var” dedi.

“Zor bir maç olacak”

Rizespor maçının çok önemli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Kendi sahamızda oynayacağız. Her şeyden önce iyi bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Ama zorda bir maç olacak. Biz bu maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimizde bizde bulunduğumuz yerden üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz. Bundan dolayı Çaykur Rizespor maçının zorluğunu bilincindeyiz. Zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz ve kazanmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.