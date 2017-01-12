Mersin Büyükşehir Belediyespor’un hedefi ilk 8

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, bu hafta ligde oynayacağı MBK Doğuş Hastanesi maçını kazanıp, ligin ilk yarısını ilk 8 içinde bitirmek istiyor. Genel Menajer Melahat Aydın, "MBK Doğuş Hastanesi maçını mutlak kazanmak istiyoruz. Çünkü ilk yarıyı ilk 8'de bitirip, Türkiye Kupası'nda mücadele etmek istiyoruz" dedi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 12. haftasında geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Samsun Canik Belediyesi’ni 82-78 mağlup eden Mersin Büyükşehir Belediyespor, ligdeki 6. galibiyeti aldı. Ligde oynadığı 6 maçtan da mağlup ayrılan Mersin ekibi, 18 puanla 9. sırada yer alıyor. 12 maçta rakip potaya 833 sayı atan turuncu-beyazlı ekip, potasında 893 sayı gördü. Cumartesi günü bir diğer Mersin ekibi olan MBK Doğuş Hastanesi ile karşılaşacak olan Büyükşehir Belediyespor, bu maçı kazanıp, ligin ilk yarısını ilk 8 içinde bitirmek istiyor.

Samsun Canik Belediye ile MBK Doğuş Hastanesi maçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın, Samsun’da önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Maç öncesi rakibimiz her ne kadar ligin sonunda yer alsa da biz maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Çünkü rakibimiz iyi bir takım ve bulunduğu yerden kurtulmak için mücadele veriyor. O yüzden bu maçta iyi mücadele eden ve bulduğu sayıları atan taraf galip gelecekti. Biz maça çok iyi hazırlandık ve iyi konsantre olduk. Ancak maçın özellikle ilk 3. periyotunda rakibimiz hep öndeydi ve periyotları önde tamamladı. Biz özellikle maçın son periyotunda daha iyi mücadele etmeye ve sayı bulmaya başladık. Zaten bu periyotta bulduğumuz sayılarla öne geçtik ve maçı zorda olsa kazanmasını bildik. Bu maçta alacağımız galibiyet bizim için önemliydi. Oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Kazandığımız için mutluyuz” diye konuştu.

“Ligin ilk yarısını ilk 8’de bitirmek istiyoruz”

MBK Doğuş Hastanesi maçının kendileri için çok önemli bir maç olduğunu vurgulayan Aydın, “Çünkü ligin ilk yarısını ilk 8 içinde bitiren takımlar, Türkiye Kupası’nda mücadele edecekler. Şu anda biz 18 puanla 9. sırada bulunuyoruz ve üstümüzde bulunan 4 takımın da 18 puanı var. MBK Doğuş Hastanesi maçı da ilk yarının son maçı. Yani biz maçı kazandığımız da büyük bir ihtimalle ilk 8 içinde kendimize yer bulacağız. O yüzden bu maç bizim için çok kritik bir maç. Rakibimiz de Mersin’imizin bir diğer ekibi. Onlarda güçlü bir kadroya sahipler ve iyi mücadele ediyorlar. Maçın zor geçeceğinin farkındayız. Onlarında galibiyete ihtiyacı var. Biz bu maça iyi hazırlanıp, iyi konsantre olup kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. İnşallah alacağımız galibiyetle ligi ilk 8 içinde bitirip, Türkiye Kupası’nda da mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Avrupa’da istediğimiz sonuçları alamadık”

Euroleague A Grubu’nun 8. maçında dün akşam deplasmanda BLMA takımına 76-63 yenilen Mersin ekibi, grupta 8’de sıfır yaptı. Avrupa’da istedikleri sonuçları bir türlü elde edemediklerini ifade eden Aydın, “8. maçımızda da sahadan mağlup ayrıldık. Tabi bu bizim istediğimiz sonuçlar değil. Çünkü biz iyi bir takımız ve gerçekten her takımı yenebilecek durumdayız. Ancak Avrupa maçlarına özellikle iyi başlayamıyoruz ve devamında bir türlü toparlanamıyoruz. Buda bize maçlarda mağlubiyet getiriyor. İnşallah alacağımız bir galibiyetle, bir seri yakalar ve grubu istediğimiz yerde bitiririz” ifadelerini kullandı.