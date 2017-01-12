Olcay Şahan Trabzonspor’da

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ı transfer etti. Olcay Şahan 3.5 yıllık sözleşmeye düzenlenen basın toplantısında imzayı attı. Basın toplantısında konuşan Olcay, "Beşiktaş'a zaafım var. Ama artık %100 olarak Trabzonspor'dayım" şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına iddialı başlangıç yapmak isteyen Trabzonspor’un Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan ile anlaştı. Trabzonspor, Olcay Şahan’ın transferi için Beşiktaş’a 200 bin Euro ödeyecek. Oyuncuya ise yıllık 1.7 milyon Euro ücret ödenecek. Trabzonspor, Olcay Şahan için basın toplantısı düzenlendi.

İŞTE OLCAY ŞAHAN’IN AÇIKLAMALARI:

“Şu an çok mutluyum. Beşiktaş yöneticilerine ve başkanına teşekkür ediyorum. Büyük bir camiadan yine büyük bir takıma geldim. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu takıma büyük katkılar sağlayacağıma inanıyorum. Bugün başka büyük bir camiaya geldim. Feda sezonunda geldim Beşiktaş’a. Burada da aynı kardeşlik var. Uyum sağlayacağım. Ayrılmak zor oldu. Takım arkadaşlarımla vedalaşamadım. Beşiktaş’ta 10 numarayı giydim, gurur duydum. Taraftarlar belki Sergen ve Delgado’dan sonra 10 numarayı giydiğim için tepki gösterdi. Herhalde artık Oğuzhan giyer. Beşiktaş’tan ayrılmam çok zor oldu. Mehmet Ekici’yi 15 yıldır tanıyorum. Buraya gelmeden önce onunla konuştum. Trabzon’u öve öve bitiremedi.”

AYNI POTANSİYEL TRABZON’DA VAR

“Beklentilerin farkındayım. Fakat ben Süper Lig’de kendimi kanıtlamış bir oyuncuyum. Bunlar gerçekler. 5 sene önce geldiğimde aç ve şampiyonluk yaşamamış Beşiktaş vardı ama başardık. Aynı potansiyel Trabzonspor’da da var. Takıma tecrübemle yardımcı olmak istiyorum. Takımın en yaşlılarından biri benim. O kadar yaşlı değilim ama abileri sayılırım. Beşiktaş beni Olcay Şahan yaptı. Beşiktaş’a zaafım var. Ama artık %100 olarak Trabzonspor’dayım.”