Olcay Şahan’ın Trabzonspor transferi nasıl gerçekleşti? Osman Şahan anlattı…

Trabzonspor'un KAP'a bildirdiği Olcay Şahan'ın ağabeyi Osman Şahan, katıldığı spor programında transferi değerlendirdi.

Trabzonspor’un yeni transferi Olcay Şahan’ın ağabeyi Osman Şahan, tecrübeli futbolcunun Beşiktaş’tan bordo-mavili takıma nasıl transfer olduğunu açıkladı.

A Spor’a konuşan ağabey Şahan, “Muharrem Usta’nın katkısı büyük. Hocanın (Ersun Yanal) da ısrarı transferi bir anda gerçekleştirdi. Olcay, Beşiktaş’ta. 4,5 sezon boyunca güzel zaman geçirdi. Şampiyon oldu, güzel bir dostluklar edindi. Olcay profesyonel birisi. Eğer bugün Trabzonspor’a gidiyorsa Fikret Orman’ın da büyük katkısı var. Olcay yarın (Perşembe) Trabzonspor’un kampına katılacak ve antrenmanlara başlayacak” ifadelerini kullandı.

Olcay Şahan 3,5 yıllığına Trabzonspor`da Transfer döneminin en hareketli takımı Trabzonspor transferde Beşiktaşlı Olcay Şahan ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp transfer için Beşiktaş ve milli futbolcuyla görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. İlgili Haberi Oku