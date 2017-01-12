Primlerini şehit ve gazi ailelerine bağışladılar

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Yalova Group Belediyesporlu oyuncular, Bandırma Kırmızı maçındaki galibiyet primlerini Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ne bağışladı. TBL ekibi daha öncede Bandırma Kırmızı maçında elde edilen seyirci gelirini şehit ailelerine vermişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Mustafa Ürkmez, Yalova oyuncularla kulüp tesislerinde bir araya geldi. Belediyespor'un kaptanı Cihan Deliçay, Bandırma Kırmızı maçındaki primlerini Ürkmez'e vererek şehit ve gazi ailelerine destek oldu. Vefa Salman, ”Geçtiğimiz haftalarda oynanan Yalova Group Belediyespor basketbol takımımız ve Bandırma Kırmızı Basketbol Takımı arasında gerçekleşen müsabakanın geliri şehit ailelerine verilmişti. Yine güzel bir karara imza atan basketbolcularımız, maç sonrası aldıkları primleri şehit ailelerine bağışladı. Oyuncularımızı tebrik ediyorum” dedi.