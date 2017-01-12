Reina saldırısını öven hakem hakkında karar verildi

Reina katliamını öven paylaşımlar yapan Kütahya bölgesi hakemi Süleyman Belli'nin hakemlik lisansı iptal edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Reina saldırısını öven paylaşımlarda bulunan Kütahya bölgesi hakemi Süleyman Belli hakkında kararını verdi.

TFF, hakem Süleyman Belli`yi incelemeye aldı Türkiye Futbol Federasyonu, yılbaşında gece kulübüne yapılan saldırıyı destekleyici mesaj atan hakemi açığa aldı. İlgili Haberi Oku

Belli’nin lisansını iptal eden TFF, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Süleyman BELLİ (İl Hakemi) hakkında; sosyal paylaşım siteleri aracılı ile milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklama paylaşımda bulunması nedeni ile takdiren teştiden 3 yıl hak mahrumiyeti cezası ile Hakemlik lisansının iptal edilmesine (02.01.2017 Tedbirli) karar verilmiştir.”

NE OLMUŞTU?

Ortaköy’de bir gece kulübüne yapılan ve 39 kişinin hayatını kaybettiği 65 kişinin yaralandığı saldırı sonrası “Noldu noel babanız hep hediye getirecek değil ya. İçtiğiniz rakı, biralar öbür tarafta şefaatçiniz olur dermişim avcunuzu yalayın” şeklinde paylaşım yapan ve gülen emojiler koyan Süleyman Belli’nin yapılan bu paylaşımı büyük tepki çekmişti. TFF bunun üzerine hakem Belli hakkında inceleme başlatmıştı.