Rıza Çalımbay oyuncularına uyarılarda bulundu

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sezonun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarını yeni tesisleri Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay gözetiminde yapılan çalışma koşuyla başladı. Koşunun ardından kırmızı-beyazlı oyuncular, ısınma hareketleri yaparken, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da antrenman tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi. Taktik maçta kırmızı-beyazlıların deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyunu sık sık durdurarak oyunculara yapmaları gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Antalyaspor'da yeni transferler Salih Dursun ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Sandro da antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Hafif sakatlıkları bulunan kaleci Ozan Evrin Özenç ile Deniz Kadah takımdan ayrı çalıştı.Kırmızı-beyazlılar pazar günü deplasmanda oynanacak Gaziantepspor maçının hazırlıklarını 13 Ocak Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.