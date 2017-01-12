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14 Ocak 2017 19:00
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Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu hastanelik oldu

Galatasaray'ın milli futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki gün soğuk algınlığı nedeniyle getirildiği hastanede serum tedavisi gördü.
00:2012 Ocak 2017
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Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu hastanelik oldu

Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, önceki akşam eşi Yağmur Sarıoğlu'nu apar topar Ulus'taki özel bir hastaneye getirdi.

Çıkışta kendilerini bekleyen gazetecileri görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyen Sarıoğlu çifti hızla araçlarına yöneldi.

FOTO – SÖZCÜ

Yağmur Sarıoğlu'nun durumunu soran gazetecilere cevap veren ünlü futbolcu, “Biraz üşüttü galiba. Serum verdiler. Şimdi daha iyi” dedi. Yağmur Sarıoğlu'nun bitkin hali dikkatlerden kaçmadı.

FOTO – SÖZCÜ

Pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu, sık sık paylaştığı ilginç videolarıyla binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

FOTO – SÖZCÜ

FOTO – SÖZCÜ

Etiketler
sabri sarıoğlu yağmur sarıoğlu
Son güncelleme: 00:21 | 12.01.2017
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