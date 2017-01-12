Şenol Güneş hücum hattını belirledi

Beşiktaş'ın papatya falına dönen golcü arayışlarında henüz imza yok. Bu tıkanmayı şimdilik dert etmeyen Şenol Güneş’in ise Osmanlıspor karşısında Cenk-Quaresma-Talisca- Babel dörtlüsünden oluşturacağı hücum hattına güveni tam...

Aboubakar’ı Afrika Kupası'na gönderen Beşiktaş, dört koldan forvet arayışlarını sürdürüyor. Eto'o fiyaskosu sonrası golcü listesindeki Jackson Martinez, Pratto, Bony ve Budkivsky'den birini kadroya katmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, özellikle mali sebeplerle bir türlü mutlu sona ulaşamıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş ise ligin ikinci yarısının açılışında Osmanlıspor deplasmanında mevcut kadrodaki hücum oyuncularına çok güveniyor.

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TOSUN HAZIR KITA

Golcü transferinin tıkanmasını kısa vadede sorun olarak görmeyen tecrübeli hoca, başkentte ileri dörtlüyü sağda Quaresma, 10 numarada Talisca, solda Babel ve önde Cenk Tosun şeklinde oluşturacak. İlk yarıyı 10 golle krallık yarışının zirvesinde tamamlayan Cenk,müthiş formunu sürdürmek için hazır kıta. Adeta ikinci baharını yaşayan Q7 ile yeni transfer Babel ise Osmanlı önünde kanat bindirmeleri, ortaları ve asistleriyle etkili olmayı hedefliyor. Sakatlığını atlatarak muhteşembir geri dönüş yapan Talisca da takımının hücumdaki beyni olacak.