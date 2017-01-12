Spor Toto Süper Lig maçları bu hafta şifresiz

Katar şirketi tarafından alınan satın aldığı Lig TV kanallarının ismi, bu geceden itibaren beIN Sports olacak. Öte yandan Digiturk'ten yapılan açıklamada Pazartesi gününe kadar yayınlanacak içeriklerin şifresiz izlenebileceği müjdesi verildi.

beIN Media Group tarafından satın alınan ve Ağustos 2016’dan bu yana yeni sahiplerince yönetilen Digiturk platformunun en gözde kanalı Lig TV’nin ismi bu gece itibari ile tarih oluyor.

13 Ocak’tan itibaren Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişecek.

RESMİ HESAPLARIN DA İSMİ DEĞİŞTİ

Lig TV, resmi Facebook hesabının ismini de ‘BeinSports Türkiye’ olarak değiştirdi.

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ

İsim değişikliğine giden şirket, hafta sonu oynanacak olan Spor Toto Süper Lig maçlarının tüm üyeler tarafından şifresiz olarak izlenebileceği açıklandı.