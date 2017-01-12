Spor Toto Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’de 17. hafta hakemleri açıklandı…

Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, 13, 14, 15 ve 16 Ocak’ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Ocak Cuma

20.00 Bursaspor – Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Ocak Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor – Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk

13.30 Aytemiz Alanyaspor – Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir – Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Atiker Konyaspor – Galatasaray: Mete Kalkavan

15 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Gaziantepspor – Antalyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe – Adanaspor: Serkan Çınar

16 Ocak Pazartesi

19.00 Osmanlıspor – Beşiktaş: Ali Palabıyık