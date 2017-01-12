Tutuklu ve hükümlü çocukların hayatı satranç ile değişecek

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 'Satranç oynayanlar lanetlenmiştir' diyerek kamuoyunun tepkisini çeken 'Cübbeli' lakabı ile tanınan Ahmet Ünlü'yü çıldırtacak bir projeye imza attı. Türkiye İş Bankası’nın sponsorluğunda başlatılan “Yeni Hayata Bir Hamle” projesi ile ceza infaz kurumlarındaki çocuklara, satranç oynayarak hayatlarında ‘yeni bir hamle’ yapma fırsatı sunulacak.

‘Cübbeli’ lakabı ile tanınan Ahmet Ünlü, “Satranç tavladan da kumardan da beter. Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı. Satranç oynayan kişi insanların en yalancısı. Oynayanlara ölürken kelime-i şehadet nasip olmayabilir. Satranç oynayan lanetlenmiştir. Oynayan da bakan da domuz eti yiyen gibidir” şeklindeki sözleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Bu sözlerin üzerine Satranç Federasyonu, bir açıklama yayınlayarak “Videoda yer alan ‘söz konusu kişi’nin satrançla ilgili sözleri kabul edilemez nitelik taşımaktadır ve camiamız tarafından da tepkiyle karşılanmıştır. Birliğe, beraberliğe, barışa ve satranç sporunun felsefesine en çok gereksinim duyduğumuz bugünlerde, binlerce sporcumuzu ve ailelerimizi de etkileyen, ‘Hiçbir temele dayanmayan bu yorum ve değerlendirmeler’ ile ilgili Türkiye Satranç Federasyonu olarak hukuki süreç başlatılmıştır” diyerek Cübbeli hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından ‘Cübbeli’yi ters köşeye yatıracak bir gelişme daha yaşandı. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, tutuklu çocukların hayata bakış açılarını geliştirmek için satranç sınıfları açılmasını hedefleyen bir proje başlattı. Sincan'da Ankara Çocuk Eğitim Merkezi'nde ilk adımı atılan “Yeni Hayata Bir Hamle Projesi” ile Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü/tutuklu çocukların satranç sporu ile tanıştırılarak, hayatlarında yeni bir bakış açısı oluşturabilmeleri ve kötü alışkanlıklardan, eğilimlerden korunmaları için fırsat sunulması amaçlanıyor. Proje kapsamında Ankara Çocuk Eğitim Merkezi'ndeki ilk satranç sınıfının açılışına Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Senar Akkuş katıldı.

“Yeni Hayata Bir Hamle Projesi” kapsamında Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye İş Bankası'nın sponsorluğunda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 30 Ceza İnfaz Kurumunda, 40 satranç sınıfı açacak. İlki Ankara Çocuk Eğitim Merkezi'nde açılan bu sınıflarda satranç takımları, satranç eğitim panoları ve taşları ile satranç sporuna ilişkin kaynak kitaplar yer alacak. Proje çerçevesinde 30 ceza infaz kurumunda ‘Bahçe Satrancı' kurulması ve çocukların açık havada da satranç oynayabilmesi planlanırken, ayrıca Ceza İnfaz Kurumlarındaki 62 personele Türkiye Satranç Federasyonu tarafından antrenörlük eğitimleri de verilecek.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde, katılan hükümlü ve tutuklu çocukların özel hayatlarının gizliliği ilkesine azami düzeyde hassasiyet gösterilecek. Bireylerin suçtan uzaklaştırılıp, topluma yararlı insanlar haline getirilmesi için çocuklarla başlayan bu projenin yetişkinlere yönelik olarak geliştirilmesi için de çalışmalar sürdürülüyor.

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YILDIRIM: “ÇOCUKLARIMIZIN SATRANÇTA BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM”

Açılışta konuşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım,dünyada gelişen infaz sistemlerini yakından takip ettiklerini belirterek, hükümlü ve tutukluların kişisel gelişimleri için spordan, sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar farklı konulardaki projeleri değerlendirdiklerini söyledi. Yıldırım, “Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin özel durumlarını dikkate alarak bilimsel bir çalışma çerçevesinde topluma yararlı olmalarını sağlamak, sosyal hayat ile bağlarını sağlamlaştırmak. Bilim ışığında, üniversitelerin ışığında, psikososyal programlar eşliğinde cezaevlerindeki çocuklara örgün eğitim de dahil, eğitimlerine devam etme imkanı veriyoruz. Türkiye Satranç Federasyonu ile Kurumumuz arasında imzalanan protokol, faaliyetlerimiz içinde hiç şüphesiz en önemli altyapıyı oluşturuyor. Projenin sponsoru olan İş Bankası'nın da desteğiyle lojistik imkanların sağlanması, ilgi ve farkındalığın arttırılması konularında Federasyonumuz ile birlikte hareket ediyoruz. Cezaevlerindeki çocuklarımızın satranç sporunda büyük başarı göstereceğinden eminim” diye konuştu.

TÜRKİYE İŞ BANKASI SPONSOR

İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Senar Akkuş da açılışta yaptığı konuşmada, 2005 yılından bu yana Türkiye Satranç Federasyonu'nun ana sponsoru olduklarını, satranca verdikleri bu desteği, geçtiğimiz yıl, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün işbirliğiyle ceza infaz kurumlarındaki çocukları da satranç ile buluşturacak şekilde genişlettiklerini belirtti. Senar Akkuş şunları söyledi:

“Yeni Hayata Bir Hamle Projesi, İş Bankası'nın kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında toplumda hiçbir farklılık gözetmeksizin izlediği yaygın ve sürdürülebilir yaklaşımının bir göstergesidir. Çocukların daha akılcı ve analitik düşünmesini, sistemli ve disiplinli olmalarını, kazanmanın yanı sıra kaybetme psikolojisi ile olumsuzluklar karşısında daha dirençli olmalarını sağlayan satrancın, bu yönüyle çocuklarımız için hem bir umut ışığı olacağına hem de hayata daha farklı açıdan bakmalarını sağlayacağına inanıyoruz.”

Satrançta Türkiye'nin 2005 yılından bu yana 15 dünya şampiyonluğu, 47 Avrupa şampiyonluğu kazandığını ifade eden Akkuş, “Ceza İnfaz Kurumlarındaki çocuklarımızın da satranca ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirilen bu Proje ile umuyoruz ki onların arasından da ileride ülkemizi satrançta başarıyla temsil edecek sporcular çıkacak ve hepimizi gururlandıracak” dedi.

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“YENİ BİR NEFES YENİ BİR UMUT İÇİN”

Proje hakkında bilgi veren TSF Başkanı Gülkız Tulay, satranç sporunun ışığıyla,hükümlü/tutuklu çocuklara yeni ve aydınlık bir hayat için alternatif sunmayı hedeflediklerini kaydetti. Törende yaptığı konuşmada, TSF'ye inanarak projeye destek veren Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ve Türkiye İş Bankası'na teşekkür eden Tulay, “Türkiye hızla satranç ülkesi olma yolunda ilerliyor. İlgi dalga dalga yayılıyor. Projemizle satranç sporunun, hükümlü/tutuklu çocuklarımızın dünyasını da aydınlatacağına, hayatlarında yeni bir sayfa açılmasına aracılık edeceğine inanıyoruz. Bu sınıflarda yapacakları doğru hamleler, onların hayatına yeni bir nefes, yeni bir umut olacak” şeklinde konuştu.

Tulay projenin hükümlü ve tutuklu çocukların zihinsel ve psikolojik gelişimlerine de katkı sunacağını vurguladı. Türk satrancının son yıllarda Avrupa'da ve tüm dünyada büyük başarılara imza attığını belirten Tulay şöyle devam etti:

“Farklı hedef kitlelere yönelik projelerle toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyoruz. “Yeni Hayata Bir Hamle Projesi” ile de hükümlü ve tutuklu çocuklarımızın hayatlarında, yeni ve güzel bir sayfa açmak istiyoruz. Çocuklarımızın, sosyalleşmelerini sağlayan bu spor sayesinde, çok yönlü düşünme becerisi edinebilecek, hayata satranç felsefesi ışığında bakabilecek doğru hamlelerle hayatlarında yeni pencere açabilecek. Satranç sporu hayatın ta kendisi… Bu spor, tutuklu ve hükümlü çocuklarımızın olayları çok yönlü değerlendirme, yaratıcı düşünme, analiz etme, değişen koşullara göre tavır geliştirme ve davranışlarının sonuçlarını öngörebilme becerisini geliştirecek.

‘Yeni Hayata Bir Hamle Projesi' ile çocuklar enerjilerini bu yeni alana aktararak kötü alışkanlıklardan da uzak kalacak. Mental açıdan da zenginleşecek çocuklarımızın, dışarı çıktıklarında toplumla entegrasyonu da kolaylaşacak. Analitik düşünme yetisini edinen, hamlelerinin getiri ve götürülerini öngörebilen çocuklarımız bu sayede kendi içsel yolculuklarına da çıkacak, psikolojik gelişimlerini ve bakış açılarını besleyecek değerlendirmeler yapabilecekler.”

HEDEF SATRANÇ USTALARI YETİŞTİRMEK

Cezaevlerine açılacak satranç sınıflarıyla, çocuklarla başarı arasında, satranç taşlarından örülü bir köprü inşa etmeyi hedeflendiklerini ifade eden Tulay, “Satranç felsefesini özümseyen çocukların hayatında ciddi ve önemli bir fark yaratmak amacıyla yola çıktık. Bu yolda çok anlamlı ve güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bu projeden Türkiye'yi Avrupa ve Dünya şampiyonluklarında temsil edecek sporcular yetişeceğine de inancım tam. Proje ile geleceğin teminatı çocuklarımızın yeni bir gelecek hedefi kazanabileceklerine yürekten inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.